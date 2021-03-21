台北博仁醫院頂樓冒黑煙 發電機起火已撲滅 15:152021/03/21 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北博仁醫院下午頂樓冒黑煙，警消趕往發現是發電機起火，已撲滅，未釀成災害。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局今天下午2時47分獲報，光復北路的博仁綜合醫院頂樓冒黑煙，因該處是醫療院所，警消不敢大意，立即提升為3級火警，並派遣16輛消防車、3部救護車與50多名消防人員前往察看，現場發現疑似為發電機冒煙，已撲滅，並未釀成災害，無人員傷亡。 該處為12樓建築物，報案民眾表示頂樓冒黑煙，警消獲報立即趕赴現場，發現是頂樓發電機起火冒煙，7分鐘後撲滅火勢，相關單位正調查起火原因。 三重銀樓搶案 陳清課3嫌聲押 三重銀樓3000萬金飾搶案 珠寶大盜陳清課3人羈押禁見 (中時 ) #頂樓 #黑煙 #發電機 #已撲滅 #博仁醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地段品牌優勢 鄉林恆美再下一城 04:102021/03/20 財經焦點 警專師4個月傳2百封簡訊追求學生 遭開除失業10年告校方 09:272021/03/21 社會 三重KTV一晚爆發2起衝突 媒體拍攝險遭殃 11:092021/03/21 社會 陸委會回國台辦：已展現最大善意 勿一味負面解讀批判 20:252021/03/20 兩岸 傳遭駭客勒索14億 宏碁：已通報多國執法機關 16:252021/03/20 財經 又傳火燒車 五楊高架轎車起火 猛烈火舌竄出 16:342021/03/20 社會 許添財：企業接班已無法直線思考 須跳脫框架 17:502021/03/21 財經 毛毛的 國中生觀音山迷路被導航帶到墳墓受困 報路燈編號獲救 11:312021/03/20 社會 白袍人生 》員榮醫療體系總院長張克士 守護行醫初衷 造福偏鄉社區 04:102021/03/21 焦點要聞 藻礁延燒蔡英文提前部屬 盧秀燕：中火增燃氣機組就要拆燃煤機組 14:272021/03/21 政治 大火狂燒落石不斷 阿里山封路 04:102021/03/20 地方新聞 社會熱門新聞 護理師獨爬南投金龍山 慘遭搶劫綁樹上 - 社會 8500萬上空法拉利現身台北街頭 駕駛裝扮眾人驚呆 - 社會 【西濱車禍】 駕駛80％燒燙傷 痛喊：太嚴重不要救我 - 社會 骨科名醫爆外遇 與同院女醫產子 要妻放棄財產 - 社會 警專師4個月傳2百封簡訊追求學生 遭開除失業10年告校方 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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