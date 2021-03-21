台北市消防局今天下午2時47分獲報，光復北路的博仁綜合醫院頂樓冒黑煙，因該處是醫療院所，警消不敢大意，立即提升為3級火警，並派遣16輛消防車、3部救護車與50多名消防人員前往察看，現場發現疑似為發電機冒煙，已撲滅，並未釀成災害，無人員傷亡。

該處為12樓建築物，報案民眾表示頂樓冒黑煙，警消獲報立即趕赴現場，發現是頂樓發電機起火冒煙，7分鐘後撲滅火勢，相關單位正調查起火原因。

(中時 )