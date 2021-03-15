勞動力發展署中彰投分署TCN創客基地與璨陽輔助科技協會攜手合作，將在創客基地南投據點辦理幸福發聲器製作課程。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署TCN創客基地與璨陽輔助科技協會攜手合作，將在創客基地南投據點辦理幸福發聲器製作課程。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動部勞動力發展署中彰投分署TCN創客基地與璨陽輔助科技協會攜手合作，將在創客基地南投據點辦理幸福發聲器製作課程，教導創客運用錄音器結合3D列印機、雷射雕刻機等數位化機具，取用生活中隨手可得的材料，製作簡易發聲器，課後轉贈課程成品給南投國小學前特幼班學童，及有需要的身心障礙孩童使用。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，輔助科技設備是一種透過科技應用與開發，用以改善身心障礙者所面臨問題的相關設備裝置，一般市售輔具裝置價格昂貴，創客基地邀請致力於輔助科技改造應用的璨陽輔助科技協會共同推出幸福發聲器製作課程，該協會由一群大學老師、特教老師、職能治療師、物理治療師、工業設計與機械開發專業人員所組成。

該課程主講為任教於台南大學特殊教育學系的教授林千玉，因近距離接觸特殊孩童，親身感受特教孩童對輔具的需求，開始投入輔具科技研發與設計，2020年初與璨陽輔助科技協會研發出一套可錄音、播放的「幸福發聲器」，利用簡易錄音機結合按壓、拉動等外接開關設計，讓特殊兒童可經由操作簡單的發聲器，進一步傳達需求給照顧者。

讓照顧者可立即反應需求，協助孩子們運用道具輔助學習，激起學習動機、改善輕度身障者學習困境，穩定自閉症小孩焦躁不安的情緒，帶動學習意願提升學習成效，以達到校園、社區與家庭三方生活學習環境之改善。

創客基地期透過與地方社會資源的結合，以跨領域學習與合作之概念，整合專業知識與實作活動，提供服務對象、師資及社群擁有互相交流與學習之機會，傳達創客具分享、學習、樂趣、教育與實作之精神，期許學員透過概念課程的啟發，引出輔具設計的更多創意發想，透過使用創客基地場域空間及機具設備，將想法具體實踐。

(中時 )