筆電起火燒掉公寓住家 男子滅火失敗燙傷逃生 23:152021/03/14 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市重慶北路公寓發生火警，起火戶表示筆電爆炸引燃曾嘗試滅火但沒有成功。（圖：民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市重慶北路3段223巷今天晚間8時許發生火警，現場是一棟4層樓公寓的4樓冒出火舌，警消在9時9分控制火勢，根據起火戶賴姓民眾表示，當時筆電起火，他曾嘗試滅火，但無法撲滅，不幸手腳遭燙傷後逃生，警消在9點21分撲滅火勢。 警消在8點48分獲報，立即派出17輛消防車、4輛救護車以及48名警消到場，獲救的賴姓民眾表示，曾嘗試要撲滅火勢，但沒有成功隨即趕緊離開。警消將調查起火原因是電線走火還是電池引燃。 預告殺人電郵恐嚇北捷 嫌犯落網撂話：要炸台中市府 IDC：台PC連兩年成長後 今年台灣PC市場恐下滑 (中時 ) #警消 #嘗試 #北市 #重慶北路 #筆電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 筆電鍵盤出貨旺 群光本業讚 去年EPS 7.8元 04:102021/03/11 產業．科技 BMW競速奧迪飆破時速2百 肇事駕駛害華航副機師亡遭判4年 13:072021/03/10 社會 疑神明桌電線走火 蘆洲民宅起火4人自行逃出 10:442021/03/11 社會 下車洗衣忘關大燈 車沒電拋錨 女子慌張求助警 11:302021/03/12 社會 筆電出貨爆發 廣達獨大 04:102021/03/10 財經要聞 歐盟加入晶片製程大戰 目標2030攻克2奈米 14:532021/03/11 財經 鵝肉店被縱火釀2死3傷 老闆被起訴法官判無罪 10:372021/03/11 社會 要在古亭站殺人！ 捷運公司收威脅電郵 警急追查中 16:092021/03/12 社會 警察變老司機全因大哥罩？ 各國小姐價位超驚人 08:302021/03/11 社會 北市技工颱風天清淤身亡 水利處長過失致死緩起訴 15:552021/03/12 社會 疑因互看不爽釀糾紛 騎士超商外持西瓜刀砍人 00:052021/03/12 社會 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 鳳山警狂掃天道盟太陽會 連千毅11名小弟涉暴力討債到案 - 社會 悲情母遭家暴離家31年 當年2歲女一眼認出大哭：是媽媽 - 社會 正妹女輔警睡遍陸高官 曝照網驚呼美翻 本尊現身：快崩潰 - 社會 黑道轉行不打殺 周賺百萬還爽住別墅 門口停滿雙B車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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