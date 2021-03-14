北市重慶北路3段223巷今天晚間8時許發生火警，現場是一棟4層樓公寓的4樓冒出火舌，警消在9時9分控制火勢，根據起火戶賴姓民眾表示，當時筆電起火，他曾嘗試滅火，但無法撲滅，不幸手腳遭燙傷後逃生，警消在9點21分撲滅火勢。

警消在8點48分獲報，立即派出17輛消防車、4輛救護車以及48名警消到場，獲救的賴姓民眾表示，曾嘗試要撲滅火勢，但沒有成功隨即趕緊離開。警消將調查起火原因是電線走火還是電池引燃。

(中時 )