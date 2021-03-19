3樓外牆招牌冒出火光與濃煙。（杜宜諳攝）

檢疫者在消防人員協助下疏散至騎樓。（杜宜諳攝）

多數消防人員有做好相關防疫措施。（杜宜諳攝）

有個別消防人員連口罩也未配戴，穿梭在檢疫者中間。（杜宜諳攝）

台北市19日深夜發生首起防疫旅館起火案件，有防疫旅館據報冒出火光，消防人員抵達後順利疏散51名尚在居家檢疫的民眾，詳細起火原由仍待釐清。

台北市消防局於深夜3點11分獲報防疫旅館3樓外牆招牌冒出火光與濃煙，百名消防人員及30輛各式消防車及救護車立即趕抵現場搶救，並順利將51名在飯店居家檢疫的民眾疏散下樓，所幸無人傷亡。

自香港回來台灣的陳姓民眾表示，火警發生時有看到濃煙，但沒聽到警報聲，得知後趕緊下樓，行李還在房間。

台北市消防局第二大隊大隊長洪超倫表示，由於起火旅館為防疫旅館，事發時立即將飯店內檢疫者疏散到騎樓並清點人數，亦已通知相關單位前來為檢疫者安排後續事項。

由於國際疫情仍在延燒，台北市消防人員進行搶救與疏散檢疫者時，多數消防人員亦有做好相關防疫措施，然而仍有個別人員連口罩也未配戴，若此次疏散者中真有人染疫，勢必造成另一場風波。

(中時 )