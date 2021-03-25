台南市新市區公所將於27日舉辦「花好樂園、花田音樂會」，邀民眾及遊客午後來賞花海、聽音樂、逛市集。（新市區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市區公所在三里活動中心旁閒置空地種植花海，目前百花齊放，五彩繽紛，為了邀請民眾走到戶外，欣賞花海，將於27日舉辦「花好樂園、花田音樂會」，邀民眾及遊客午後來賞花海、聽音樂、逛市集，享受花香、咖啡香。

三里活動中心8分地的花海種植了百日草、向日葵及波斯菊，現正盛開，27日的活動邀集三舍椰果花園二手市集及綠穗咖啡共同參與，還有新市幼兒園幼兒律動及弦情二胡樂團的音樂表演，讓民眾可以在逛市集的同時，聽著悠揚樂聲，搭配濃郁咖啡香與花朵清香，體驗不一異的花海舒適氛圍。

新市區長譚乃澄表示，新和重劃區開發迅速，公所在重劃區內設置有風雨球場、槌球場及壘球場等，再搭配花海營造，希望提升居民休閒生活品質，此次藉由「花好樂園、花田音樂會」，讓民眾做好「防疫新生活」的同時，在緊張的生活中也能暫時放慢腳步，在繽紛花海中享受視覺與心靈的音樂饗宴，把最美賞花的記憶拍照留念，邀請大家一起新市花海田間來場美麗的相遇。

(中時 )