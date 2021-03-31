立委蔡易餘到場聲援。（王揚傑攝）

金管會派代表接受陳情書。（王揚傑攝）

生技股康友去年爆出疑遭掏空且財報不實，證交所簽核讓康友於4月1日下市，康友股票恐將成壁紙。今（31）日上午近百名康友股民至金管會前抗議，控訴「官員看戲、股民哭泣」，立委蔡易餘到場聲援，後由金管會證期局證券發行組副組長蔡媛萍出面接收陳情書，過程平和。

自救會會長唐後隆表示，政府制度的問題，造成股東金錢的損失，辛辛苦苦賺來的錢被詐騙集團騙走，來金管會抗議訴求很簡單，查明這件淘空案，幫助小老百姓討回應有的東西。

蔡易餘表示，2018年時交易所還派人到大陸看康友這家公司，做了查核回來，竟說沒有問題，讓投資人有錯誤的訊息，做出錯誤判斷，現在被逮到財報不實，看起來就是跨國詐騙案。

自救會成員現場齊喊「官員看戲、股民哭泣」、「政府開綠燈、股民遭詐騙」口號，隨後金管會由證期局證券發行組副組長蔡媛萍代表接下陳情書，抗議活動歷時約半小時平和結束。

(中時 )