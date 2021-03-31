嘉義縣環保局今日適逢30周年，邀請歷任局長及退休同仁回娘家。（張毓翎攝）

嘉義縣馬稠後環境教育中心整合鹿草垃圾焚化廠、荷苞嶼生態園區、柴油車動力計排煙檢測站空間，是全台首座擁有空、水、廢環保議題的環教場所，並甫通過環保署環境教育設施場所認證，今日揭牌；局長張根穆表示，該中心提供多元環教育課程，且完全不收費，歡迎各機關、學校申請做為每年4小時環境教育研習的場域。

張根穆表示，其實部分設施早在10多年前就建置完成，直到現在才正式將這3個場域整合，因這3個場域分屬不同單位及廠商負責，故得先整合不同科的業務，再設計教案、培訓人員和30位環教志工，前後花了1年多、開近30場會議，才得到環教設施場所認證。

他指出，《環教法》規定機關、公營事業、高中以下必須每年接受4小時以上的環境教育；一般環教場所提供的環教課程，可能無法達4小時，不過，馬稠後環境教育中心目前有3個設施場所，每個所提供的教案約2小時，加起來絕對超過4小時。

他還提到，台灣擁有環教場域認證的環教場所不多，而民間有認證的環教場所又大多有收費機制，且不容易預約，導致過去參與環境教育的人，一半以上只能選擇「看影片」度過這4小時，因此未來很歡迎各學校機關，多運用馬稠後環教中心的資源。

張根穆說，鹿草垃圾焚化廠總面積為15公頃、荷苞嶼生態園區總面積為5.4公頃，再加上柴油車動力計排煙檢測站的空間，整個馬稠後環教中心場域非常廣大，且不收費，目前正籌畫興建一個實體的環教中心，讓民眾俯瞰正個環教園區。

隨著環保意識高漲，嘉義縣於1991年4月1日成立環境保護局，今日適逢30周年，環保局在荷苞嶼生態園區舉辦慶祝活動，邀請歷任局長及退休同仁回娘家，同時舉辦馬稠後環教中心揭牌及稽查隊授旗儀式；縣長翁章梁與環保署副署長蔡鴻德皆蒞臨祝福。

嘉義縣馬稠後環境教育中心整合鹿草垃圾焚化廠、荷苞嶼生態園區、柴油車動力計排煙檢測站空間。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣馬稠後環境教育中心整合鹿草垃圾焚化廠、荷苞嶼生態園區、柴油車動力計排煙檢測站空間。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

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