黃灑淑擅長的繡球花畫作，細膩精彩，展現厚實的美術功力。（張亦惠攝）

國內三大水彩畫會「台灣國際水彩畫會」嘉義地區唯一參與的女性畫家黃灑淑，3月31日起在嘉義縣表演藝術中心展出1999年到2021年間創作的50件精彩水彩創作。黃灑淑早起畫有風景畫等，後以花卉為主，縣長翁章梁也讚，黃老師的畫作就算切割成20片，也都是各自精彩、獨立的作品。

黃灑淑師承畫家林勳諒，創作主要以風景、花草為靈感，曾獲得台陽展、南瀛展、南美展、全省美展等獎項。2020年獲得水彩界中生代畫家搖籃的「水彩的可能-桃園水彩藝術家聯展」邀請展出，是嘉義地區唯一獲邀的藝術家，可見畫功精湛。

黃灑淑與其丈夫共同創立嘉縣知名餐廳北歐工坊，在忙碌創業之餘仍廢寢忘食作畫，數十年不間斷，黃灑淑的兒子也是八野爺鳳梨酥負責人吳品諭說，媽媽的畫風是療癒路線，希望畫出心中的寧靜，因此也常在夜深人靜時看到媽媽在作畫。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，黃灑淑個性低調樸實，喜愛大自然的花草樹木，創作元素大多來自旅行歐洲，以及園藝整理時感受到的自然美和心靈觸動，她最擅長的是繡球花畫作，作品細緻動人，也展現出她厚實的美術功力。

翁章梁指出，黃灑淑在國內水彩畫壇是數一數二、頂尖的藝術家，她最擅長大型畫作，要駕馭這麼大的一幅畫，很不容易，畫作很大，卻可以看出黃老師的純真與細膩，以及藝術家看花的角度和解讀。

「花情常韻-黃灑淑西畫展」展期從3月31日至5月16日，4月17日將邀請陳哲老師帶領民眾體深入賞析黃灑淑的水彩創作世界，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )