程秀瑛日前上黃子佼主持的節目暢談從演員轉戰藝術歷程。（程秀瑛工作室提供）

程秀瑛（右三）辦個人拍賣會，好友們熱情相挺。（程秀瑛工作室提供）

曾是知名演員的程秀瑛現已是專業藝術家。（程秀瑛工作室提供）

程秀瑛（右三）辦個人拍賣會，好友們熱情相挺。（程秀瑛工作室提供）

傳奇一生的「仙女姐姐」程秀瑛，從15歲進入電視台訓練班後，快速竄紅主演八點檔連續劇，卻在巔峰雙十年華毅然赴紐約就讀世界藝術設計名校FIT以第一名成績畢業，迄今40個年頭。在進入60耳順之年轉戰畫壇，爆發的創作力被市場肯定，成為另類專業藝術家。她笑說自己不是一個善規劃的人，但隨著一顆向上的心，一路走來人生起伏、酸甜苦辣點滴在心頭，「感恩生命中許多扶持自己一把和倒打一把的貴人們，都是我強壯心志的力量與沃土」。

除了27日甫舉辦個人拍賣會，程秀瑛目前也在建構藝術品網站，集結專業、商界友人溝通連結管道與方式。她說好的創作曠日廢時，只有少數的收藏家珍藏，絕大部份的民眾卻沒有機會接觸到；現在科技進步，降低成本的方法很多，不單使藝術家的創作增加更多效益，也能達到藝術在社會的普及率，就像歐美早已把藝術融入生活中的文化邏輯，「我希望能提供一些我個人能做到的，以科技支持合理價格，促進藝術融入我們生活的一部分」。

從第一次以一張小作品參加李沃源老師龐大系統下的聯展迄今短短兩年的時間，程秀瑛已參加許多聯展及舉辦個人首展，並得以進入拍賣市場四次成交，除了感謝好友們的支持肯定，也很開心生病多年後，如今能以健康的身心靈再次挑戰自己極限，驚嘆生命中每一個迴轉處的奇蹟。她笑說自己從一個膽小怕生，卻對世界充滿好奇心的小女生進入演藝圈至今，其實江山易改，本性難移，膽小怕生對世界充滿好奇的初心始終沒變。

身為一生的藝術愛好者至成為藝術家，她說自己對生活周遭的觀察比較主觀，偏重靈性感知，但藝術家都是獨特與敏感的，用自己的方式透過實質看的見、摸的到的藝術品或畫作傳遞理念影響周遭。每個人的個性與追求也不同，她比較傾向傳遞單純直接美的事物，願在視覺上給人帶來愉悅感；若更多，就是觀眾在她的畫裡能得到新的內心啟發，回看自己，整理自己，找回與她一樣的初心，堅持成為更好的自己。

包括藝人畫家張富美、上官明莉、邵佩玲、樓曼莉、苗蔚蘭、陳玉珠、龔蓮華、胡翡翠、蔣黎莉、中華旗袍學會理事長石淑平、國際馳名建築師彭麒嘉、豪宅室內設計師黃毓文、名媛企業家留皓儀、電信同業公會理事長李金池、電視製作人邱秀英、市議員應曉薇等好友27日都去參觀她的拍賣會。

(中時 )