藝術家尹子潔在「清眷森活藝術節」的《浦嵐泥植物記》作品，將清眷的植物設計成角色扮演，邀請大小朋友一起來尋找、塗鴉。（台中市港藝中心提供／王文吉台中傳真）

台中清水眷村文化園區4月推出「110年清眷森活藝術節」，佈置藝術森活空間，包括取「眷村」之於「眷春」，以「春」諧音比喻重返、召喚如春天綠意盎然的「眷春花園」以及主題牆，邀請民眾進入花園尋訪清眷。此外，藝術家尹子潔、邱煦湄推出全新創作展，認識清眷植物及其生態。

港區藝術中心主辦的「110年清眷森活藝術節」結合藝術與清眷歷史文化空間，展期從4月2日至18日，其中4月2日至3日舉辦特色市集、綠手作課以及歌手演唱，歡迎大家一同前來遊賞。

港區藝術中心表示，此次活動藉由清眷富具特色的錯落空間，以美國詩人艾蜜莉‧狄金生作品為靈感佈設眷春花園及主題牆，「眷春花園」位在42戶區西側43號旁戶外空間，結合老牆窗框以藝術裝置手法呈現四個不同小主題區，包括以樹皮為基材，結合多種植物與花卉，呈現景觀植栽風景，以及用蜀葵花舖滿出一個小型花園，民眾可進入拍照。

另外，還可以躺在草皮上，觀賞天空並欣賞植物瀑布；在鳥籠內裝置玫瑰花，彷彿將自身置於花園中等，歡迎民眾進入互動感受清眷花園意境。以巨型鳥籠結合植生牆作為本展主題牆，民眾可進入鳥籠，讓身體成為主題牆的一部分。

藝術家尹子潔的「浦嵐泥植物記」以園區內的果樹、芭樂、玉蘭等，製作成卡漫造型之擬人化角色，講述眷村常見植物之歷史脈絡，同時邀請民眾在園區內尋找角色掃QR Code後，再進入49號展間內著色角色，將作品匯聚成一座迷你森林，同時也能認識清眷植物生態，非常適合大小朋友一起同樂。

藝術家邱煦湄作品「植物態」，運用大量的羊毛材質等創作出植物雕塑，生動地呈現園區植物延展及果實掉落等姿態，賦予作品新的生命，也寓意植物與大自然界的關係，邀請大家一同進入這個奇幻的植物場景。

配合4月兒童連假，4月2日至3日期間辦有特色市集，現場有各種品牌手工藝市集，並邀請清眷駐地社團、台中市港區藝術中心清風樓進駐老師等開設植物生態印染＆植物精油芬芳、插花、種子手作、花香芬蠟牌、植物染綁染方巾、繪本導讀及手作花圈等綠手作課程，活動一推出即秒殺報名額滿。4月2日至3日下午在園區長壽亭廣場，分別邀請Kim及KiKi現場演唱。

藝術家邱煦湄在「清眷森活藝術節」的作品《植物態》則是透過纖維裝置藝術，呈現出植物樣態，讓民眾進入空間有不同的觀看角度。（台中市港藝中心提供／王文吉台中傳真）

用蜀葵花舖滿出小型花園變成拍照打卡的景點。（台中市港藝中心提供／王文吉台中傳真）

民眾在蜀葵花舖滿出小型花園拍照。（台中市港藝中心提供／王文吉台中傳真）

(中時 )