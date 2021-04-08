明華園總團青年軍挑大樑的青春劇作《流星》，將於4月17、18日於新營文化中心演藝廳登場。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

2021新營藝術季4月10日起開幕，好戲連連，由台灣傳統戲劇小生孫翠鳳客串主演，明華園總團青年軍挑大樑的青春劇作《流星》，將於4月17、18日於新營文化中心演藝廳登場。

傳統戲劇發展面臨世代交替，明華園總團用「二十年磨一劍」的精神打磨新生代演員接班。《流星》是明華園總團青年軍首部作品，在國家戲劇院首演之後獲得廣大的迴響。劇情走唯美浪漫的武俠愛情偶像劇風格，從一件單純的玉蔘遺失案牽扯出複雜的政商鬥爭，穿插如同流星般迷離的愛情篇章。

本場演出比照國家戲劇院規格，光是布景道具就要動用6台25噸大貨車載運。演出一開場由新生代小旦陳昭婷展現柔中帶勁的太極武術，搭配閃耀天際的流星動畫，展現歌仔戲獨特新感受。

傳統戲劇當家台柱孫翠鳳，為給年輕人表現的機會，積極培育人才，甘願成為劇中「最大咖」的路人甲。孫翠鳳在《流星》中的戲份雖不多，卻是當中最具關鍵性的角色，沒有他，戲便無法結局。孫翠鳳飾演一位神祕的趕路書生，而這角色也和過去孫翠鳳詮釋的主角小生不同，帶有相當豐富的喜感色彩。

明華園總團《流星》由明華園總團青年軍陳昭婷、李郁真、陳子豪、吳米娜暨明華園總團藝術家族聯合演出，孫翠鳳壓軸客串，4月17、18日於新營文化中心演藝廳演出，更以單一票價200元回饋台南鄉親，愛好藝文演出的民眾千萬不要錯過。

(中時 )