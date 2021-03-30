屏東縣政府辦理三年的「屏日生活市集」，今年改名為「屏東恆春半島旅遊市集」

【旅遊經 編輯部報導】

屏東持續三年辦理的「屏日生活市集」，今年改名為「屏東恆春半島旅遊市集」，屏東恆春半島旅遊市集即將於兒童清明連假之間4月3日及4日舉行，活動中將結合恆春半島的各種手創好物，透過音樂表演、展覽、生態旅遊、友善小農和職人手作等，讓遊客們感受半島的在地魅力與美好的生活氣息。

屏東恆春半島旅遊市集4_3-4西門廣場熱鬧登場

市集現場有好吃、好玩又好逛的多樣化攤位內容

市集有音樂表演，讓遊客們感受半島的在地魅力與美好的生活氣息

4月3日及4日在恆春西門廣場舉辦的這場旅遊市集活動，共有30家在地攤商共襄盛舉，而且活動中將有街頭藝人載歌載舞的精彩演出，有小朋友很喜歡的香蕉哥哥，還有青少年及家長們也欣賞樂團與歌手，包括Alejandro Mendez、The Combobulators、西尤島融合樂團主唱「吳欣澤 Uz AZeR 」和邱淑蟬等，另外還安排「動滋廚房」主題活動，表演者一邊唱歌跳舞、一邊分享美食，讓遊客視覺、聽覺、味覺瞬間融入恆春熱情的在地味。

市集現場邀請到擅長利用海洋廢棄物再製的好廢團隊，分別利用漁業廢棄物、浮球和漁網等，製作成「迴轉壽司」藝術作品

市集現場除了好吃、好玩又好逛的多樣化攤物內容及好聽、好看的音樂表演外，這次也邀請到非常擅長利用海洋廢棄物重新塑造成創意藝術作品的好廢團隊，分別利用漁業廢棄物、泡綿、浮球和漁網等，製作成「迴轉壽司」和「大吃驚大翅鯨」等作品，在活動現場讓民眾拍照打卡，在欣賞作品之餘，不僅能檢視自己生活中可能造成的浪費外，也能透過重塑的環保創作激發自己的創意，也許你也能成為生活中的環保大使呦。

屏東怎麼玩最道地，屏東縣政府也邀集旅行社提供一系列半島好好玩路線遊程供消費者參考，遊程包括體驗潛水、品嚐私房料理的一日海邊生活，也有探訪石門古戰場和旭海的牡丹社事件的遺忘之境，豐富的內容要讓遊客感受恆春半島滿滿的活力。

屏東縣政府也於4月1日至3日在墾丁大灣遊憩區舉辦「台灣祭」透過四大舞台、百組藝人，免費入場方式在墾丁大灣遊憩區盛大舉辦，董事長樂團、玖壹壹、Matzka、糜先生、怕胖團等等超強卡司輪番登場。

相關活動資訊，可至屏東縣政府交通旅遊處官網專區(https://reurl.cc/MZWRQ4)及交旅處官方臉書粉絲團-屏東GO好玩及屏日生活市集粉絲團查詢。

圖：屏東縣交通旅遊處提供

(中時新聞網)