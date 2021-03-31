帛琉泡泡將啟動，交通部觀光局副局長林信任今宣布，首發團將在4月1日下午2點30分起飛，上午8點30分開始報到，9點開始採檢，會在12點30分以前取得檢驗報告，先拿到的人可以先通關。出團人數截至3月26日有92人，昨日新增4人，累計96人，預計4月4日返台。

林信任表示，旅客的資格驗證在3月30日以前都已經送到疾管署和移民署，確認旅遊史、居家檢疫等情形，所有旅客今天將取得回覆確認。4月1日當天，我們預留了3.5小時的檢驗時間，2小時的封關時間。

出發當日，團體旅客需在機場5樓集合，報到後由領隊帶領進行採驗，再由領隊帶到另一點，基本上在5樓可以自由活動，但是還是要維持安全距離，且儘量不要和別團混在一起。林信任表示，旅客取得陰性報告後，由領隊依批次方式去櫃檯報到放行李，進行證照查驗後，等候登機。

對於旅行中的注意事項，林信任表示，為防疫需要，需以團進團出方式進行，每天量體溫、戴口罩、維持社交距離。所有接待的飯店和餐廳都是經過認證，旅客入境的時候需要下載他們的APP，以利行程追蹤，若遇到緊急事故，旅行社人員需要向交通部回報，尋求大使館的協助。

林信任表示，旅客返台後，基本上所有的旅客都和一般入境的旅客分流，航空公司會貼上識別貼紙，轉而問引導動線，有專用廁所、泡泡免稅商店、通關櫃檯等。他也提醒旅客，回國第5天需要進行PCR檢測。

對於越南、新加坡旅遊泡泡的洽談，林信任表示，去年底台越進行雙邊會談，雙方認為只要是疫情許可都樂於推動，而新加坡去年12月單向對台鬆綁邊境，國人只要有陰性證明都免除檢疫，未來會依據疫情發展來推動，目前已經在研擬雙邊的文件。至於相關的時間表，則依照疫情滾動式檢討。

(中時 )