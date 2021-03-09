由於交通部高公局與內政部公警局的認事用法存在極大差異，導致近5年來約有3成超載車輛行駛高速公路，經地磅站過磅的違規案件未經裁處，不僅造成國庫損失近3億元，也可能危及大眾行車安全，經監委王麗珍、賴振昌調查，今天通過糾正交通部、警政署。

糾正案文指出，汽車裝載貨物行經高速公路地磅站，經過磅顯示違規超載，其中未有員警到場而未予取締案件，交通部高速公路局認為該局無舉發職權，遂將超載未取締案件資料函送轄區相關公警大隊，而公警大隊則依警政署函示，認為上述案件因未符《道路交通管理處罰條例》中「當場不能或不宜攔截」的適用要件，依法不得逕行舉發，因此再請高公局基於權責處理。

糾正案文提到，高公局與警政署的認事用法存有極大差異，且歷時多年，延宕至今均未能解決舉發職權的歸屬，導致汽車超載未取締案件一再發生，5年多來已有近3成違規案件車輛行駛於國道，相關機關相互推諉，未積極謀求解決方案，及時提出有效對策，置政府公權力於不顧，核有違失。

監委王麗珍、賴振昌表示，汽車違規超載行經高速公路地磅站，其中未有員警到場而未予取締的案件，因高公局與公警局的認事用法存有極大差異，導致有應罰而未裁處的罰鍰，經統計自2015年1月起至2020年8月止，估計近3億元，不僅造成國庫鉅額損失，也使違規超載的駕駛者產生僥倖心態，更危及大眾行車安全，顯有疏失。

調查報告指出，高速公路於未設置地磅站路段，如發現有疑似超載車輛，由內政部公警局引導到交流道附近民間地磅站過磅，其過磅費用，現階段規定由員警代墊，再彙整報高公局核銷。部分民間地磅站業者收取過磅費用，但部分業者則未收取，恐有占人民便宜之虞。相關機關允應研議民間地磅站過磅費用支付的合理做法，以減輕員警負擔，避免滋生無謂困擾。

王麗珍、賴振昌也說，動態地磅站既可有效解決車輛等待過磅時間，以及可能造成回堵至主線的情形，然而目前原則規劃每年僅增設3處動態地磅，是否足夠所需的量，應研議加速動態地磅的設置，以提升過磅效率，並降低逃磅率及超載率。

(中時 )