男子行駛國道7分鐘內變換9車道，因每次換車道時方向燈沒有「打好打滿」，還沒完全進入車道即關燈號，遭連續開罰9張罰單，共4萬5千元，引發外界譁然；有網友質疑6分鐘內不能連續開罰，雲林監理站站長吳孟峰對此解釋民眾認知有誤，不能連續開罰只針對「超速」，未打方向燈不在此規定內。

雲林縣1名廖姓男子去年7月行駛國道3號，在短短7分鐘之內變換了9次車道，但每次切換都未全程打出方向燈，慘遭民眾檢舉，被開出9張罰單，一張4500元，共計4萬500元，他向監理站申訴；監理站回應，車輛欲左右轉時應先顯示方向燈，並燈號應該顯示至「完成轉彎或變換車道」，呼籲駕駛切換車道方向燈需「打好打滿」。

不過警方此舉仍在網路上引發討論，有網友認為是「搶錢」、「連續開罰有點太狠」，但也有網友以安全為考量，認為違規就該開罰；有人指出「6分鐘內不能連續開罰，因此只要繳兩張即可。」據《自由時報》報導，雲林監理站站長吳孟峰對此回應，6分鐘不能連續開罰只針對「超速」，未打方向燈則可以連續開罰。

吳孟峰解釋，民眾對於「6分鐘不能連續開罰」的規定認知有誤，根據道路交通管理處罰條例85條之1，超速違規相距6公里以上、時間間隔超過6分鐘以上，可以連續開罰，也就是說車輛超速在6公里、6分鐘以內，可以併案處理，但是未打方向燈不在此規定內。

(中時新聞網)