中國醫藥大學張姓男學生為吃免費鮭魚，該名成「張鮭魚之夢」，在媒體上哭訴自己改不回原名爆紅，事後被戶政事務所人員打臉是在說謊，而張鮭魚之夢劣跡不斷，他在壽司郎吃免費壽司的同時，還四處找人要幫買單，喊價每桌400元藉機賺錢，遭壽司郎盯上，現傳出一張LINE截圖，疑似壽司郎要他到總公司說明、補付餐費否則提告，消息曝光在網路上後，就有網友懷疑是不是他又在自導自演炒新聞。

張鮭魚之夢傳給某記者一張與壽司郎的LINE對話截圖。(翻攝自 張鮭魚之夢交流社FB)

「鮭魚之夢」日前在台中壽司郎某分店狂嗑免費壽司，還在現場找陌生人一起吃壽司，喊價「一人300元壽司吃到飽」，去朝聖的YouTuber《陳岳揚 Reezy》也當場被他揪入夥，湊足6人團進壽司郎吃爆。然而，「鮭魚之夢」仍不滿足，吃飽買單後還跑到其他客人位子上要幫買單，一桌400元，誇張行徑讓一旁的人也看不下去，事後「鮭魚之夢」被該家分店列入黑名單，現在更傳出，壽司郎要追討當天餐費。

臉書「張鮭魚之夢交流社」最近PO出3張截圖，某記者私訊張男想付費採訪他，餐廳他任選，而「鮭魚之夢」則傳給該記者一張LINE截圖，在LINE對話中，壽司郎要「鮭魚之夢」到總公司說明，並表示若他不願意前往，後續將會報案處理，還將張男在台中店內所有消費結帳證據的影片、用餐明細都留下來，「目前是一天只能免您三餐最高消費，也就是當天第四餐(含)之後的餐費必須支付給公司，若不同意支付餐費，將移送警方偵辦處理」，更指出張男，其他不當得利的客人也會一同送件處置。

消息傳到PTT上後引起熱烈討論，網友紛紛留言：「告啊，告死他」、「壽司郎要黑掉了嗎」，但也有人懷疑是張男在自導自演，「壽司郎會因為這樣吉人喔」、「這是反串吧，活動根本無限制阿」、「確定不是自導自演？」、「如果有限制用餐時就要先告知了吧」，並指出疑點，像是壽司郎左上角沒有官方盾牌，認為沒有哪間大公司會用LINE官方帳號談事情，況且大公司的起手式都是直接寄存證信函。

而張男也被同學爆料是說謊慣犯，曾直接在媒體上謊稱自己改名額度用完，讓自己爆紅，「自演就可以被記者採訪=任選餐廳，是多想吃免費啦w」、「估計是假帳號，這個人之前就會開分身自言自語」、「改名乞丐之夢好了」、「如果是自導自演毀壞商譽，就會真的被吉囉」。

(中時新聞網)