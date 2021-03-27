行政院長蘇貞昌撒130億在新北市板橋區興建「國家級國家兒童未來館」，反觀淡水人期盼20多年的淡北道路，30億補助經費卻卡在行政院下不來，新北市長侯友宜今受訪時喊話淡北道路能像國家兒童未來館一樣，儘速拍板定案；多位民代也呼籲蘇貞昌不要大小眼，最重要的民生交通得先解決，否則再多兒童節禮物都沒用。

侯友宜今受訪表示，經中央多次評估，淡北道路這次的規畫是最方便、最經濟實惠的路線，新北市尊重交通部的評估，但希望中央能像今天的國家兒童未來館一樣，儘速核定經費、拍板定案，為雙北市民創造雙贏。

「2018年的政見做到了，那2006年承諾的淡北道路呢？」立委洪孟楷指出，淡北道路從蘇貞昌2006年擔任行政院長開始，講到現在還沒動工，這幾天接近清明連假，北市往返新北三芝和淡水掃墓車潮將台二線塞爆，如今蘇貞昌2018年開的兒童館支票都已兌現，淡北道路卻還沒個譜，希望蘇院長不要大小眼，儘速實現最重要的通勤需求。

新北市議員葉元之則質疑蘇貞昌效率不彰並指出，蘇貞昌2018年誇口100天內取得得特專三土地並開始建設，結果行政院長當了2年還沒下文，新北市府前後拜會5年多沒人鳥，直到上月蘇系立委張宏陸突然大動作召開說明會，時隔不久蘇貞昌立馬宣布重啟，「根本是做球給自己人，秀味十足。」

葉元之也說，蘇貞昌今天秀味十足，致詞時廢話連篇，從他當縣長幾棵樹開始講起。但其實特專三的案子，反而是侯友宜比較積極，他自己也多次在議會提出質詢。特專三這案從文化部送到行政院壓了一年多，到現在才有眉目，行政效率有夠差，蘇貞昌還好意思大動作帶著蘇系立委做秀，不改騙神明的本性。

對於淡北道路爭議，蘇貞昌今受訪強調，新北這麼大、人口那麼多，很多東西需要建設，「我特別知道新北哪些地方該做、哪些應該怎麼做」，若有遇到困難就多溝通，中央與地方要一起合作，爭取更多建設。

(中時 )