台北市私立延平高級中學學生以服務學習為主軸，融入數理知識並發揮相關專長，設計了6種趣味科學實驗，於新北市國光國小舉辦「小實驗、大學問」營隊，由老師呂佩穎帶領高二20位志工同學，陪伴國光國小20位小學生度過一個充滿趣味又融入科學知識的下午。

延平中學近年來將服務學習課程納入團體活動課程，引導學生選定服務對象、撰寫企畫書、執行、反思，期望服務學習不只是時數的累積，而是一種自我成長歷程。學生企劃項目，包括淨灘、淨山、舉辦教育營隊等，服務內容更加多元化。本次於國光國小舉行的「小實驗、大學問」營隊，便是同學自發組隊的成果，透過投石機、天氣瓶等實驗活動，啟發小學生對於科學的興趣。

籌畫同學陳盈安表示，為了完備各項實驗器材與活動內容，她鼓起勇氣向家長會說明與募款，與同學們一路從活動發想、設計到演練與執行，讓她學習到團隊合作與溝通協調的重要性，也須豐厚自己的實力才能回饋社會。

延平校長張漢鏞表示，「我們樂見學生能夠以開闊的胸襟關懷這個社會，發揮自己在高中之所學，為這個社會盡心盡力。」

國光國小教務主任蘇子鈞說，「很開心與充滿活力的高中學生一起舉辦本次活動，希望藉此能燃起孩子對科學探索的熱情和好奇心。」參與營隊的孩子們表示，這些活動讓他們覺得科學原來這麼生活化，非常感謝大哥哥、大姊姊們的用心指導。

延平學生希望本次科學實驗活動能讓更多喜愛科學的學生，擁有追夢的助力，藉此落實服務學習的精神。

(中時 )