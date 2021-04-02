電池模組大廠新普（6121）位於新竹的廠房，1日傳出火警，經初步調查，新普2日公告重大訊息表示，初步了解可能疑似電芯破壞性測試後樣品過熱引起不明原因燃燒，由於火災事故影響範圍小，對公司財務業務並無重大影響。

新普為國內第一大電池模組廠商，去年EPS大賺27元，創下歷史新高紀錄，董事會決議配息19.1元，同步締造配息紀錄，加上子公司AES-KY（6781）風光掛牌，雙喜臨門之際，愚人節卻傳出火警。

經過初步調查，新普2日公告重大訊息表示，湖口一廠屋頂約於1日下午4：50發生火警，火勢已於短時間內立即撲滅，員工皆依序安全疏散，此事故未造成任何人員傷亡。初步了解可能疑似電芯破壞性測試後樣品過熱引起不明原因燃燒，正式原因仍待正式火災鑑識調查報告釐清。

新普強調，本次火災事故影響範圍小，對公司財務業務並無重大影響。

新普目前在台灣僅有辦公室及實驗線，並未布建任何產能，絕大多數產能位於大陸廠，因此火災對產能也未造成影響。

(工商 )