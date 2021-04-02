台南市七股區龍山國小2日舉行60周年校慶，60年的老舊校舍改建整修的校史故事館揭牌。（劉秀芬攝）

台南市七股區龍山國小2日舉行60周年校慶，60年的老舊校舍改建整修的校史故事館揭牌。（劉秀芬攝）

台南市七股區龍山國小2日舉行60周年校慶，姊妹校嘉義縣竹崎鄉龍山國小包遊覽車來參加校慶及運動會同樂，台南市長黃偉哲2日也出席活動，為校史故事館揭牌。

台南市長黃偉哲表示，龍山國小創校60年，等同一甲子，別具意義，而今日台南和嘉義兩縣市同名龍山國小一起辦理校慶活動，為全國首創，可說是最特別的跨縣市教育交流典範。

台南龍山國小與嘉義龍山國小締結為姊妹校已15年，兩校平日也在教學、活動時有交流，今天全校師生以及家長會、校友會50多人特地包下遊覽車至台南市龍山國小參加校慶，一起舉辦運動會同樂。

七股龍山國小校長方建良表示，兩所學校均屬偏鄉學校，一所位於嘉義縣山腳下，一所位於七股的海邊，兩所完全不同風貌的學校，卻共同有個夢想，就是打造專屬品牌的教育特色。

竹崎龍山國小校長王國原則表示，得知姊妹校七股龍山國小今年欣逢創校60周年，特別也選在今日一同舉辦校慶暨運動會活動，除了祝賀姊妹校之外，也讓自己學校的學生能跟其他縣市的孩子有機會交流，比賽的結果輸或贏不重要，重要的是讓兩校的學生學習到運動家精神。

今日龍山國小校慶活動中另一個亮點，就是由黃偉哲為龍山國小校史故事館揭牌。龍山國小為了紀念學校創校60周年，特別將校內唯一一棟保留了60年的老舊校舍改建整修為校史故事館。

這棟校史故事館原是學校廚工宿舍，又改成合作社，十幾年變成倉庫，從此擱置未利用，這次整修為校史館，保留磚牆木構原本構造，加上相片牆，不少校友重回舊地參觀，回憶滿滿。

(中時 )