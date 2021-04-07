台南市長黃偉哲參與下營東興國小老舊校舍重建動土典禮，與師生合影。（劉秀芬攝）

台南市政府積極推動全市15校16棟老舊校舍重建，7日上午下營區東興國小舉行第3棟教學大樓拆除重建動土典禮，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝、區長李宗翰以及東興國小校友議員陳秋宏等人參與動土儀式，期盼校舍重建早日完工，提供學童更優質的教育環境

東興國小校長陳志強表示，學校自1961年設校以來，在歷任校長及全體師生的努力下，學生的學業成績與多元表現都十分亮眼，但校舍因年代久遠，設備漸趨老舊，早已不敷學生學習所用。

鄭新輝指出，經市府積極向中央爭取及議會的支持下，共獲核定10億7854萬3000元經費，進行全市15校16棟老舊校舍拆除重建計畫，其中提撥5987萬2000元補助經費給東興國小辦理校內第3棟教學大樓拆除重建工程。

新建校舍共設計12間教室、4間廁所及4間樓梯，並特別以「日出東興-樂活創新」為設計理念，外觀融合在地文化，取下營地名之「營」字，以正校門入口為軸線，在立面設計上展現城堡意象，期許提供更優質化的教育環境。

(中時 )