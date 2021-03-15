為有效利用水資源，台中市府率全國之先要求開挖地下室的建築工地，須設置水資源再利用設施。台中市都發局15日表示，中市目前地下水取水點共有52處，將24小時免費開放民眾取用，可運用於抑制粉塵灑水、流動廁所沖廁、洗車用水、道路洗掃及植栽澆灌等。

中市都發局指出，新建工程為鞏固建築主體穩定性與安全性，須抽取地下水挖深地基。依據各工地抽排水計畫書統計，至今年3月間，新建工地地下水取水點共有72處，最大總抽水量約200萬噸。近期適逢旱季，經清查目前實際抽取地下水計有52處，抽排水量約111萬噸。

中市都發局表示，為充分利用水資源，建築工地設置水資源將開放提供生活用水，由民眾自行取用，再利用取水可供建設局養護作業、環保局及消防局的灑水、救災，並鼓勵民眾運用在生活雜用水，但不可飲用。

都發局表示，市府將全力配合水資源再利用，建築工地中均設有水位觀測井，配合建築物新建樓層增加，持續減少每日抽排水時數或停抽，不會有超抽地下水情形。此外，經濟部水利署正研議於建築工地設置Qwater淨水設施。

(中時 )