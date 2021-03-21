交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處呼籲遊客，如遇身體不適或天候不佳時，切勿強行涉險。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

有感近日蘇花公路發生遊覽車意外事故，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處體恤遊覽車司機長途駕駛的疲憊，特於台東縣成功鎮三仙台遊憩區設置「大客車司機休息室」，開放時間為早上至下午5點，另提供盥洗、飲水、空調等全年無休的貼心服務。

東管處提醒旅遊業者與大客車駕駛員，可多利用沿途休息站休息，避免疲勞駕駛。三仙台遊憩區之休息室每日開放時間為上午8點30分至下午5點，全年無休，室內提供盥洗設施、飲水機、冷氣空調、桌椅、沙發床等設施，以提供司機朋友一個舒適的休息環境。

此外，東管處近期推出「馬到成功168自行車深度輕旅行」遊程，歡迎大家一起騎自行車漫遊東海岸（詳情請上東管處官網或活動粉絲專頁）。並呼籲遊客，山海美景永遠長在，如遇身體不適或天候不佳時，請暫停活動，勿強行涉險。外出旅遊，首重安全，出門前蒐集完整旅遊資訊，規劃旅遊路線，旅途中隨時留意旅遊安全注意事項及警告牌示提醒內容，讓大家一起「開心遊、平安歸」。

(中時 )