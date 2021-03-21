卦山村成了旅遊新亮點，21日舉辦公益市集，吸引絡繹不絕人潮。（吳敏菁攝）

卦山村成了旅遊新亮點，21日舉辦公益市集，吸引絡繹不絕人潮。（吳敏菁攝）

卦山村成了旅遊新亮點，21日舉辦公益市集，吸引絡繹不絕人潮。（吳敏菁攝）

卦山村成了旅遊新亮點，21日舉辦公益市集，吸引絡繹不絕人潮。（吳敏菁攝）

老字號的八卦山，誕生「卦山村」後，變得好文青，彰化縣政府利用閒置的卦山觀光市集賣點，引進18位年青職進駐，成了新亮點，縣府規劃系列婦女節，21日在這座美學生活聚落舉辦公益市集，吸引人潮，驚喜八卦山蛻變得好好玩。

彰化縣花之鄉國際蘭馨交流協會、彰化縣志願服務協會、各婦女團體、卦山村創業職人及外駐文創攤商共50攤，暖心登場，集結民眾、社團、婦女團體等，協助募集家中用不到的物品，並有本次合作商家的自身商品，以公益市集形式進行愛心義賣，使這些物品再次發揮其價值。

縣長王惠美表示，「卦山村」透過開設教室、藝廊、賣店，與旅人交流生活的感動，有工藝創作版畫、漆器、皮革、金工、植栽、茶藝、編織等，含有視覺藝術類的插畫、商業攝影、水彩、永生花藝和瑜伽、民謠創作、古琴教學與手做披薩、午茶甜點等，形成多元互動又充滿藝文的聚落空間。

這次更募集許多朋友一起來公益市集，所得善款將全部捐給給「社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會」作為建造伯立歐家園之用。女人撐起半邊天，在家裡要孝順父母，又要照顧子女，三月是屬於女性朋友們自己的日子，希望多多參加活動，透過大家拿出在家裡整理出不用的二手物品，既環保又做慈善，過屬於自己快樂的日子。

社會處長王蘭心表示，公益市集也設計以婦女權益暨性別平等為主題之闖關活動，各創業職人及外駐攤商將推出38元之優惠限定商品，一起來做公益，來趟彰化尋寶小旅行。

(中時 )