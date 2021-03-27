南投市中興新村是依田園城市規畫，設施完善，近日卻接連有2人迷途、找不到自己的車。中興警分局連夜搜山，凌晨零時在虎山尋獲陳姓老翁；蔡姓女子則是忘記車子停在那個地方，警方根據「紅色地磚」線索，幫她找到愛車。

彰化縣芬園鄉75歲陳姓老翁，駕駛自小貨車外出後不知去向，手機也打不通，家屬向彰化警方報案協尋，手機定位在中興新村附近。警員陳弘霖調閱遠端監視系統，得知該貨車曾行經省府圓環，研判陳姓老翁可能前往虎山。

中興警察分局府西派出所所長吳文平、警員江典諭，擔任深夜巡邏勤務，於是上山尋找，最後在台灣省政府後方的虎山步道，尋獲陳姓老翁；陳姓老翁表示，他到中興新村省府後方虎山步道健行，下山時迷失方向，找不到出口，手機又剛好沒電，幸好遇到上山尋找的警察；家屬對警方鍥而不捨找人，也深表感謝。

蔡姓女子則是在夜晚慌忙跑進中興警察分局，表示她到中興找朋友，返程卻忘記車輛停放的地點，只記得那個停車場有紅色地磚，憑著記憶沿路尋找，卻遍尋不著愛車。

府西派出所所長吳文平，與中興派出所警員林卉筑，下在執行聯合巡邏勤務，立即在轄內停車場尋找，經研判可能在最近很夯的中興新村文創聚落、12家文化創意品牌附近的小巨蛋停車場，警方火速前往現場，10分鐘內就尋回蔡女車輛。

中興警分局長黃念生表示，如車輛停放在不熟悉路段或停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而易忘記停放地點，可記下附近地標或以手機拍照留存，以免忘記停放地點。

再者，虎山地形複雜，一不小心就會迷路，民眾在登山前，應充分了解路況，走錯路時應立即求救，原地等待救援，才不會延誤救援的時機。

(中時 )