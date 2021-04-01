苗栗縣苑裡鎮80歲陳姓老翁1日上午11時許，駕駛農用搬運車行經水坡里高鐵橋附近，疑似與大車會車時，不慎連人帶車掉落邊坡，雙腳慘遭壓傷骨折動彈不得，消防隊獲報前往救援，架梯將他搬上路面送醫，老翁意識清楚，事故原因還有待調查。

苗栗縣消防局第四大隊今日上午11時03分許接獲通報，在苑裡鎮水坡里高鐵橋附近需要救護，消防人員表示，現場為1名老翁摔落邊坡，他意識清楚，但雙腳遭壓傷骨折，無法自行移動，人員架梯將他搬運至路面後，送往苑裡李綜合醫院救治。

(中時 )