太魯閣號408次釀50死悲劇，被稱為是「台鐵半世紀最慘」事故。知名節目主持人劉寶傑表示，台鐵每天一開門就賠400萬，每賺進100元，其中93元都是用來支付人事成本，人力缺口更高達1900人，資深媒體人姚惠珍也以「人老車老公司老」形容台鐵。

談話性節目《關鍵時刻》昨（6）談及太魯閣事故，主持人劉寶傑表示，自己過去曾跑過捷運工程，軌道運輸對於工地安全要求非常嚴格，但太魯閣事故地點上方的工地完全沒有在要求、管理。

名嘴李正皓認為，台鐵的問題也非常大，台鐵要做邊坡預警的地點只有25處，預算加起來總共2.5億元，「台灣就算沒有很有錢，2.5億應該也拿得出來」，光一個鳳梨補助就10億元了，10億說撥就撥，但這2.5億的邊坡系統是生命安全，攸關生命安全卻沒有要做，顯見其內部官僚系統非常離譜，再加上一個完全沒有公安意識，只會撒謊的工程承包人員，結合起來導致大悲劇。

主持人劉寶傑在節目中透露，台鐵每天開門就賠400萬，甚至每賺100元，當中的93元都是人力成本，資深媒體人則以「人老車老公司老」形容台鐵。（圖／翻攝自YouTube）

劉寶傑指出，台鐵每天一開門就賠400萬，甚至傳出缺額高達1900人，「缺這麼多人還能運作嗎？」對此，資深媒體人姚惠珍則回應，打開台鐵的財務狀況，只有7個字能形容「人老車老公司老」，在這樣的情況下，導致所有的事情不斷地發生，據了解目前虧損的金額就達1300億，每一年為支付勞工的退撫金就45億元，還得跟銀行借錢，累積的利息就8億元。

劉寶傑聽了也忍不住感嘆，「台鐵很可怕」，每賺100元，中間93元就是付給人事成本，再加上退休金。姚惠珍表示，台鐵的負擔真的很重，在經費上真的捉襟見肘，只要扯到人老車老技術老，最終只會回到一個問題，「台鐵到底要不要民營化？要不要公司化？」過去陳水扁執政時代曾想推動民營化，但台鐵員工揚言春節罷工，因此無法順利推行，以致整個情況延續至今。

(中時新聞網)