立法院交通委員會今日安排交通部與台鐵局進行太魯閣號事故專題報告，國民黨團發出甲級動員，大陣仗到交委會質詢，立委洪孟楷痛批，承包商該死、要負最大責任，但交通部、台鐵局監管失靈，不當一回事才發生悲劇。藍營立委在洪質詢結束後高喊「政府殺人、立刻下台」，部長林佳龍則表情凝重，不發一語。

洪孟楷先詢問林佳龍，究竟有沒有提出辭呈，林回應昨日已經向行政院長蘇貞昌提出書面辭呈，同時回應媒體報導，他是同時向總統、院長提辭呈，而非越過院長向總統報告。

洪孟楷接著拿出事故工程的細部設計圖，指稱鐵路局工務處、營造公司、專案管理都有簽章，而合約規定明白指出，「承包商應維持鐵路東、西正線之通行，並確實設置安全防護措施，經工程司核可，以避免模板、碎片、混泥土塊、及其他任何雜物掉至軌道」。

洪痛批，承包商該死、要負最大責任，但設計監造、專案管理與交通部，難道沒有責任嗎？交通部編列安全防護預算，卻放任工地沒有安全維護措施，就是大家都不當一回事，才發生這樣的悲劇。他接著質疑，台鐵盤點25處要做邊坡預警，數量要檢討嗎？林佳龍坦言，有檢討必要。

國民黨立委在場高喊「政府殺人，立刻下台」，大罵「你就是加害的人」、「還好意思站在那裡嗎？」林佳龍站在台上表情凝重，不發一語。

(中時 )