台鐵太魯閣號日前發生重大傷亡事故，交通部長林佳龍第一時間提出口頭請辭，並於日前已向行政院提出書面辭呈，林佳龍今透過臉書重申，待一切善後工作到一段落後，堅持辭去交通部長的職務。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，台鐵改革不是部長或局長下台就可以解決，呼籲蔡政府要正視性統性問題，由行政院來主導台鐵改革，並盡速派任了解台鐵運務機電公務的人選擔任台鐵局長。

行政院日前拍板，台鐵改革將分三階段朝企業化經營，邱顯智肯定行政院長蘇貞昌要帶領行政團隊改革決心，但台鐵改革不可能由交通部主導，必須要跨部會溝通協調，應該要有政務委員或政院級擔任領頭羊，落實分工。

其次，台鐵每天車次上千次，運量超過60萬人次，改革刻不容緩，邱顯智認為，不該找航港局背景的次長祈文中代理台鐵局長，應該盡速找了解台鐵運務、機務、工務的人選接任。

林佳龍辭去交通部長堅定，邱顯智說，台鐵問題不是部長或局長下台就可以解決，從普悠瑪到太魯閣事故，台鐵運工機電出現系統性問題，目前為止都沒解決，未來應針對鐵軌有異物侵入或邊坡安全管理等系統問解決，比起官員下台更重要、更迫切。

對於下任交通部長人選，民眾黨團總召邱臣遠認為，首先是要具體提出台鐵改革決心及時程；全國交通事故問題也應提出具體改善計畫，尤其是兒童道路安全部分，目前平均每天有24名幼童受傷，安全改善必須有所因應；觀光旅遊振興也是重要的部分，除因疫情影響的觀光產業振興外，此次受到台鐵太魯閣事件影響，衝擊花東觀光，希望新任交通部長能有所因應。

(中時 )