台鐵太魯閣號列車四月二日發生史上最嚴重的出軌事故，造成至少五十死、超過二百人受傷的空前慘劇，不僅震驚社會，更令人哀痛又悲憤。

表面上來看，太魯閣號事故源於工程承包商進行邊坡整治時，未落實車輛安全措施才釀禍，甚至台鐵在第一時間，就是先想到向承包商究責索賠；蔡政府閣員則從上到下，只能制式地表達「遺憾、致歉、搶救、加油」。然而，深入來看，這正是整個台鐵組織文化因循苟且、「爛到根」所致，蔡政府至今仍無心於真正的改革，以致變成「鐵路不仁，以人民為芻狗」的荒謬結果。

身為發包單位的台鐵，未能落實監工督導，包括得標承包商的選用，施工的時間、地點，以及車輛檢測、防護措施的設置，乃至全台鐵路沿線還有多少類似情況待檢討，台鐵及交通主管部門絕對責無旁貸。

翻開台鐵事故血淚史，簡直罄竹難書，而且發生頻率愈來愈高，風險管理愈來愈差，死亡人數一再攀高。回顧二年多前，台鐵普悠瑪列車發生出軌翻覆事故，造成十八人死亡、超過二百一十五人輕重傷，時任台鐵局長鹿潔身在立法院答詢時就指出，台鐵自二○一六到二○一七年期間，共發生高達二十五件脫軌事件。

之後蔡政府在二○一九年高規格成立「運輸安全調查委員會」，指出台鐵局有十八項缺失，從人力不足導致瞭望員須加入作業，到普悠瑪司機員因列車不斷故障，被迫趕點導致超速過彎出軌等，顯示台鐵在運轉、維修、組織等管理層面存在多項缺失。

這些慘痛的教訓與宣示痛加改革言猶在耳，卻幾乎完全沒有落實，因為在這次太魯閣號出軌慘劇之前，光是今年四個月以來，已發生三起與「施工、調車」有關的事故。諸如列車跑過頭倒退嚕、斷軌四十四公分未通報、猴硐邊坡走山，甚至還有台東的道班工人無預警被電力維修車撞上，造成二人當場死亡。

台鐵沒有風險意識，不僅影響各級員工，就連底下的承包商也有樣學樣、態度散漫，否則不會發生工程車停在斜坡上，還疑似沒拉好手剎車的離譜事。過去幾年討論台鐵的問題，大概不出幾個結論：「人力不足、經費不足、沉痾難改、留不住人」，但仔細探究其文化，台鐵不重視風險的文化已經爛到根，部長、局長不敢或不願大刀闊斧改革，當然無法真正改變台鐵。

尤其近年蔡政府用人唯黨、唯私的情況更形氾濫，在黨內各派系的運作需索下，政府大小職位遂成了分配利益的競技場。當初以政治任命上台的林佳龍，應該立即辭去交通部長一職，其實就連行政院長蘇貞昌辭職下台也不為過。如果民進黨的施政不能改變腦袋，民意也不能看清是非輕重，以後更危險的出軌，恐怕就不只是鐵路出軌了！

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(中時新聞網)