衛福部長2日至開南大學演講台灣防疫成功的經驗，除了談到購買疫苗、國產疫苗的過程，也暢談桃醫事件爆發院內感染時的應對進退，強調不像國外廣泛篩檢，要從疫調足跡仔細調查才能發現感染者，也讚各醫院的協同作戰，和當年的SARS事件不一樣。

談及部立桃園醫院院內感染事件，陳時中說，台灣的本土案例相對少，桃醫因為是部立醫院，1／4以上的病人是住在桃園，壓力非常大，中央也認為是中規模的感染，跟其他國家比起來非常小，而桃醫事件發生後的確是新的危機，因住院醫師需會診、足跡很廣，首先須將足跡調查清楚、院內也分為紅黃綠區，紅區疫調採檢需確實。

陳時中說，國外推崇廣大的篩檢，但國內從疫調足跡開始調查，廣大篩檢沒有找到陽性的染疫者，反而是在疫調時找出來，桃醫第一輪468位醫護人員、77位病患採檢，並無一位陽性緩者，「陰性不代表不帶病毒」，陳時中強調採檢時間驗不出來，隨後也要再次採檢確認，雖然廣泛篩檢讓人安心，但疫調反倒能更仔細調查。

陳時中談到，SARS事件很多醫院都拒收，但這次桃園市長鄭文燦負責協調桃醫事件，全部的醫院都知道協同作戰很重要，除了由鄭文燦調解外，桃醫對自己感控也非常有信心，和當年的SARS事件不一樣。

(中時 )