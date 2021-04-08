受疫情影響，去年全球經貿受阻，今年Q1景氣回溫，如今已有疫苗問世，後續開發狀況樂觀。根據1111人力銀行調查結果，顯示台灣將近七成三的企業，規劃在Q2釋出職缺。而為了讓台灣民眾，更了解疫苗開發現況，台大醫院也於4月8日，舉辦國際研討會，由專家學者針對疫情期間的政策、防控、病毒及治療，進行經驗分享。

研討會會議由科技部生科司陳鴻震司長與國立台灣大學管中閔校長致詞揭開序幕，除對辦理此會議表達支持外，也對於防疫科學研究計畫之成立與未來發展給予期許與肯定。

大會邀請國內外學者各一名擔任keynote speaker，國內由中研院陳建仁院士，分享台灣遏阻新冠肺炎疫情擴散與經濟復興政策。另邀請到義大利Catholic University的Nicolò Pecora教授，探討SARS與新冠肺炎如何撼動與衝擊金融市場。後陸續由國內外專家學者，針對政策、防控、病毒、治療等方面分享經驗。

中午安排50分鐘的午餐論壇，邀請台灣開發新冠肺炎疫苗之知名生技公司，分享目前疫苗研發與製作的挑戰與未來展望，讓台灣民眾對於疫苗開發現況有進一步的了解。

會議後半場進行圓桌論壇，由法國科學院院士Jean-Marc EGLY與台大醫學院楊泮池教授(中研院院士)主持，邀請法國、柬埔寨、韓國、新加坡、西班牙、瑞士等重量級專家線上參與本會，探討歐洲在於冠狀病毒的應對與影響、新冠肺炎之疫苗與治療方針與隔離機制等議題。部分講者也將提供新冠肺炎疫情相關數據之簡報於會上分享。

研討會最後將由台大醫學院倪衍玄院長與癌醫中心醫院楊志新院長為活動畫下句點，除感謝各部會的支持與參與，也感謝癌醫中心醫院提供完善場地與設備，使活動順利進行。

透過此會議，相信在國際防疫交流有更密切的合作外，更提升我國於傳染病防治科技水準，並建立「後新冠病毒時代」之新生活準則。期許台灣能透過新冠病毒研究，與國際建立合作平台，串接國際及國內學者，並以此平台集結與新型冠狀病毒研究有關之學術能量，提升我國國際地位與能見度，讓世界看見台灣。

(中時新聞網)