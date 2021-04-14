威盛（2388）集團旗下威盛任我行自動駕駛科教品牌與上海南湖職業技術學院聯合承辦，上海市高職高專汽車教指委、上海市中職汽車專業中心組指導，上海工程技術大學、上海市汽車維修行業協會共同參與的「智慧技術，賦能未來」汽車智慧技術新型人才培養專業教學研討會於4月9日在滬順利召開。

在5G及AI技術飛速發展的時代背景下，中國汽車智慧技術發展迅猛，新型職業技能人才缺口巨大。為更好培養自動駕駛人才，進一步提升專業建設與課程標準建設水準、交流汽車智慧技術實訓教學理念。

威盛表示，本次研討會邀請到以上海及長三角地區汽車職業教育領域專家共商新型職業技能人才的培養戰略。上海南湖職業技術學院副院長馮修文、上海市高職高專汽車教指委主任鞠魯粵、威盛電子高級技術總監唐亮出席本次研討會並發表致辭。

政策趨勢講解中，上海市高職高專汽車教指委副主任洪老師表示，現有智慧網聯汽車人才無法滿足未來智慧網聯汽車產業的發展。人才總量與產業大國的發展現狀不匹配，是當前中國汽車產業發展面臨的一大難題。據中國人才研究會汽車人才專業委員會發佈的《中國智慧網聯汽車人才發展報告》顯示，2019年整個行業智慧網聯汽車人才總量不足2萬人。

而以傳統汽車行業類比，其汽車保有量/汽車技術服務人數約30：1，保守估計智慧汽車保有量/汽車技術服務人數約50：1，按照2020年全國汽車銷量3,000萬保守估算，預計2020年新增汽車技術服務人才需求超過30萬人，大大超過現有的人才供給能力。

校企融合人才戰略上，威盛電子高級技術總監唐亮表示「高職院校的對新型汽車智慧專業建設所包含的師資建設、實訓配套、課程課件等迫在眉睫，上海是長三角職業教育的技術高地，以上海南湖職業技術學院為首批合作試點單位之一，威盛任我行將進一步開發汽車智慧專業共建核心教學硬體軟體，協同上海及長三角地區合作夥伴職業教育，繼續擴大和深化校企合作，為企業和國家培養未來AI產業人才，助力百萬學子進入AI領域。」

此次汽車智慧技術·專業教學研討會，對促進新型人才鏈的培養具有重要意義。通過現場交流，進一步提升了專業建設水準和汽車智慧技術實訓教學理念，加強了兄弟院校的聯繫，今後威盛將與更多的學校、企業合作，積極推動國家人才培養戰略，推進產學研發展戰略，讓更多的自動駕駛人才更適應時代的發展。

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