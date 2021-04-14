為讓弱勢家庭兒童能獲得穩定照顧，2015年起台塑企業與王長庚公益信託、勤勞基金會先和新北市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用。由於辦理成效良好，因此自2019年下半年起再擴大到桃園市、高雄市、彰化縣、 宜蘭縣、花蓮縣共6個縣市，截至2020年全台累計捐助37,261萬元、受益4,650人次。

其中，台塑企業暨王長庚公益信託2019~2020年與桃園市政府合作推動社會公益項目，捐助桃園市「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」合計319萬元，補助經濟弱勢家庭兒少就學及成長所需等相關費用，受益家庭逾277戶、517人次。受邀出席「桃園市表揚社會福利公益奉獻頒獎典禮」。

台塑企業表示，王長庚公益信託於2002年由台塑企業創辦人王永慶先生成立，成立至今持續與政府和其他民間團體合作，推動多項社會弱勢關懷方案，除「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」外，還有「偏遠地區英語能力提升計畫」、「弱勢家庭國中生營養早餐」與「失親兒助學金」等項目，致力於使生活周遭有需要的族群皆能獲得妥適照顧。

此外，台塑企業暨王長庚公益信託和王詹樣基金會自2006年開始推動「早療服務成效提升計畫」，「以實證研究為基礎」、「以家庭為中心」、「以融合為基礎」為原則，致力提升機構質量、人員專業能力及家長療育知能。

截至2020年，已有2萬多人次發展遲緩幼童受益，投入金額逾6億元，不但促進台灣早療服務品質及量能的大幅提升。2009年起每年還辦理「早療觀摩研討會」，邀請績優早療單位分享實務並安排新知，歷年來已累計超過2千人次參加，更為各機構及第一線早療服務人員提供多面向成長與實務學習的機會，為台灣早療服務提供向上提升動力。

(工商 )