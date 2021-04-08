涉台鐵太魯閣號事故的肇事者李義祥日前遭羈押，花蓮地檢署為了釐清案情，今天上午11時許將目前人在看守所的李義祥借提到花蓮地檢署問訊。

事發當天工程車副駕駛為越南籍移工「阿好」，經檢調拘提、複訊，花蓮地檢署今天向法院聲請羈押禁見。為釐清案情，上午借提李義祥道花檢問訊。

據檢方調查，李義祥事發當天駕駛工程車搭載一名越南籍逃逸移工「阿好」前往工地，檢警昨天拘提到案，花蓮地檢署複訊後，列為共同被告之一，認為有逃亡之事實，有勾串、滅證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡今天上午接受媒體採訪指出，聲請羈押禁見目前還沒有裁定，目前列被告共2人，傳喚人數持續增加中。媒體追問事件關係人林長青是否為轉為證人，周芳怡說，若認為有犯罪嫌疑，也會列為告。

媒體提問，怪手跟吊帶有無關聯性，吊卡車是滑落還是翻落，怪手是否為李義祥所有、駕駛者是誰。周芳怡指出，涉及案件核心事實，仍在查證中。

媒體詢問，有無證據顯示當中藏有弊案、涉及採購法的部分，周芳怡指出，仍在近一步釐清中。

有媒體質疑，運安會專案報告內容，與花檢進度有落差。周芳怡指出，這報告並不拘束檢察機關，但運安會在處理的時候，有特別溝通涉及到很核心的偵查事物，也請他們不要公開。

為了釐清案情，花蓮地檢署今天上午11時許，將已羈押、目前人在看守所的李義祥借提到花蓮地檢署問訊，李義祥身穿黃色囚服，由員警戒護坐上囚車，抵達花蓮地檢署。（編輯：黃世雅）1100408

(中央社)