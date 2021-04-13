台北地檢署今年1月指揮調查局資安站偵辦犯罪集團詐騙泰達幣案，繼聲押4嫌獲准後，13日再執行第二波偵查行動，約談涉案共犯黃文俞與主嫌丈夫蔡宗霖2人，檢方訊後依詐欺罪諭令黃文俞20萬元交保。另蔡宗霖因另案被新北地檢署通緝，檢調漏夜偵訊中。

調查局年初接獲某虛擬貨幣交易平台報案，指有網路詐欺集團在去年底以李恩惠、張修豪、陳寯楷、賴俊宏4人名義在交易平台申請4個帳號，另集團成員王明郎4人即利用4個帳號登入平台。

集團成員利用平台更新的時間差漏洞，假藉交易泰達幣名義，一再密集重複執行操作兌換、賣出、提領動作，藉此溢領大批泰達幣，其中李恩惠等人提領詐取的泰達幣後，疑將這些泰達幣轉往蔡宗霖經營的虛擬貨幣網路交易工作室，掩飾洗錢犯行，估計獲利上千萬元。調查局認為全案涉及涉嫌洗錢、妨害電腦使用罪、詐欺罪。

今年1月，北檢指揮調查局資安站兵分9路搜索，約談涉案人陳寯楷8人到案，檢方訊後諭令陳寯楷、李恩惠、張修豪4人聲押禁見獲准，賴俊宏20萬元交保，另王明郎3人獲請回。

(中時 )