勞動部8日與印尼政府代表官員針對印尼勞工輸出海外「零付費」政策舉辦第2次跨海視訊會議。勞動部政務次長王安邦在會後表示，目前僅剩下6項雇主負擔項目待協商。

印尼去年單方面宣布，包括看護、保母、家務和其他等家庭類勞工輸出海外毋須負擔費用，來回機票、工作簽證費、護照費用、海外社會保險和其他等11個項目全轉由雇主負擔，原本要從今年元旦實施，但延後至7月15日。

王安邦指出，在這次會議上，雙方在核對項目時，新增包括PCR採檢費用等，擴大為16項，但印方也坦言，包括海外健康檢查費、身心檢查費、良民證規費、國內交通費、PCR採檢費用、印尼社會保險費和護照規費等7項印尼勞工輸出海外費用，將由印尼勞工本身自行負擔，不會全部轉嫁給雇主負擔。

印方代表也指出，印尼勞工在輸出海外前，在印尼當地的訓練住宿費和伙食費等培訓費、訓練教材費、專長證明費，如同先前零付費政策規劃將會由印尼地方政府負擔，但來程機票、回程機票、簽證費、勞動契約驗證費、印尼國內出發地點住宿費和仲介費等6項則都由雇主負擔。

王安邦表示，依照現行規定，回程機票和勞動契約驗證費850元就是由台灣雇主負擔，我方也建議可以比照新加坡，免除雇主負擔的免除勞動契約驗證費。

受限於時間，項目尚未全部討論完，他透露，預計還會有第3次視訊會議，而印方表達出欲親赴台灣面對面討論的要求，後續溝通將再加以安排，繼續討論零付費政策細節。

(工商 )