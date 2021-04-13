健保會上周公布新1屆委員名單，其中有近半數委員換人，預計在4月底召開首次會議。台灣醫療勞動與病人安全促進聯盟表示，多年來都一直在爭取，希望把醫療勞工納入健保會，但醫界代表卻仍然沒有勞方的聲音，要求健保會打掉重練，至少給勞方開1席，同時呼籲修法監督健保預算的運用。

醫勞盟理事林秉鴻表示，上禮拜健保會公布委員名單，有近半數委員換人，可是醫事服務提供者都是資方，沒有勞方、工會、產業協會等，醫勞盟至少反映了2屆，但健保會中仍然沒有勞方參與。曾有勞方想參與健保會，卻被要求找委員帶進去。林秉鴻認為，健保會應打掉重練，至少給勞方1席。台灣麻醉醫療產業工會理事長儲寧瑋表示，接下來將結合其他醫療工會，如醫院企業工會、醫檢師工會等，組成醫療總工會，並推派代表，爭取進入健保會。

醫勞盟理事曾家琳表示，健保總額近8000億，佔全國預算的3分之1，卻沒有任何團體在監督。健保會委員2年1任，每人背的錢比立委還多，建議修正《健保法》讓健保會以公開方式進行，開放旁聽與採訪，另健保會委員應由行政院長提名，經立院同意後任命，其名額、產生方式、議事規範、代表利益之自我揭露等辦法，應送立法院審理，委員也應比照立委每年申報財產。

對於醫勞盟的訴求，醫療改革基金會董事長劉淑瓊表示，支持基層人員要在健保會有發聲的機會，這部分醫改會的立場一向都是如此。至於健保會要不要旁聽、公開，其實幾年前在醫改會倡議下，會議實錄已經上網公開，大家看得到，只是不一定都能好好了解。

劉淑瓊認為，健保會較大的問題不是萬年委員，健保會2會合一的精神，設計上採用德國組合主義的概念，分為機關代表、付費者，學者及公正人士3種，都是由下而上推選的機制，理論上代表這個團體的人，從推舉到發言，都要有內部的民主程序，不是這個人被選出來，就能想說什麼就說什麼。然而，對基層第1線提供服務的醫事人員來說，不管是醫事服務提供者或是工會，兩邊代表在給予意見時，都沒有來問過他們，無法反映第一線人員的想法，造成兩頭空。

劉淑瓊表示，她非常支持第一線人員的聲音要在健保會中被聽見，醫院的經營者、管理階層和第一線人員，不能被用廣泛的「醫界」去看 ，因為這3種人的處境、立場、切身相關的事完全不同，只有第一線人員勞動條件被重視，民眾的安全、醫療品質才可以期待。

(中時 )