日本東京於4月15日發生一起在地下停車場整修作業中疑誤觸動二氧化碳滅火設備，因大量噴發二氧化碳氣體，造成勞工4死1重傷的重大事故。由於吸入高濃度的二氧化碳，會造成昏迷及腦缺氧情況，嚴重者甚至中毒死亡，因此從事二氧化碳滅火設備之操作或檢修作業，絕不可輕忽危害風險，雇主應對各項工作建立安全作業標準並確實執行，以保障作業安全。

由於二氧化碳比空氣重，不助燃，具有滅火後不會留下固體殘留物等污損設備或作業場所的優點，因此，二氧化碳滅火設備廣泛設置於大樓、公共場所及設有精密設備的場所中，過去國內亦曾發生數起因檢修不慎，造成勞工中毒的事故。

職安署特別呼籲從事消防設備檢修測試的事業單位，應加強作業人員的教育訓練及安全意識，事先掌握滅火設備特性，由依消防法認可之消防設備師(士)執行，並確實遵守相關安全規範及標準作業程序；於二氧化碳滅火設備場所從事作業，應防止人員因誤觸導致翻倒滅火器或擊發二氧化碳，同時應禁止非合格人員進入該等場所作業，若有緊急狀況時，應採取警示、警報等，可引導逃生的措施，必要時啟動排煙、排氣設備換氣，以積極防範災害。

(工商 )