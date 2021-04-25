台鐵太魯閣號頻傳工安意外，人心惶惶，有民眾24日搭乘426次太魯閣號時，發現車廂間連通道明顯歪斜，且車廂編組竟和上午在宜蘭武塔車站撞擊工人的太魯閣號列車一樣，令人不禁懷疑台鐵是否沒有檢查就直接發車。台鐵表示，太魯閣號為傾斜式列車，因過彎車速、機械阻力等差異，所以車廂與車廂間不會呈直線，列車出車及回段後都會檢查，確認無異後才會發車。

吳姓民眾24日在PTT發文表示，當天搭乘中午12點38分從樹林發車往台東的426次太魯閣號，快抵達花蓮站時，發現3車與4車間連通道明顯歪斜，後方2車與3車卻正常，通報台鐵也僅得到「太魯閣號是傾斜式列車，看起來歪斜屬正常，車子沒有故障」的回覆。他隨後也將3車與4車編組號碼TEP1007、TEM1014貼出，被眼尖的網友發現疑似和上午在武塔站撞到工人的405次太魯閣號編組相同。

台鐵指出，太魯閣號是傾斜式列車，會透過慣性自行擺動的自然傾斜及電腦控制動力輔助的控制傾斜來調整過彎時的傾斜角度。由於自然傾斜式會因車體配重、過彎車速及機械阻力有所差異，車廂與車廂間不會呈現一直線，但當車速低於約55公里以下時，則會自動回歸一直線；而控制傾斜式則是在過彎道控制點後回歸一直線。

台鐵表示，進入花蓮站前會和花蓮港的鐵路支線分開，因此會行經一處大彎道，不過民眾有提到停車時車廂即回復原狀，研判該情形屬自然傾斜現象，列車傾斜機構或走行系統沒有問題，當車速低時會自動回歸成一直線屬於正常現象。

台鐵說，每班列車除了進行日檢外，從機務段發車前、回段後也都會進行相關檢修作業，突遇事故都會再額外加強臨檢，24日的405次太魯閣號也不例外，檢查正常後才會發車。

由於台鐵因0402太魯閣號事故，少了一列太魯閣號，若目前營運班次沒有變更，列車整備情形是否影響，台鐵說，平時都有預備的運能，目前台北機務段太魯閣號尚有7組，每天發車，如遇保養需求時則改以普悠瑪號替代，普悠瑪號有10組，假日最多使用8組，尚有2組備用。

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(中時 )