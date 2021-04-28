太魯閣號事故奪走49條人命，台鐵擬採取代位求償，目前研擬比照普悠瑪事故，每名罹難者預估賠償1570萬；而若再加上衛福部賑災專戶募得的11億1千多萬，每位罹難者的家屬預計可再領到1500萬元，總金額為3070萬元，數字破國內海陸空事故紀錄。

交通部長王國材今（28）日與台鐵副局長馮輝昇赴新北市的慈濟醫院及桃園市的敏盛醫院慰問傷者；王國材表示，太魯閣號事故罹難者理賠確定比照普悠瑪號事故，每人預估理賠1570萬元，傷者的理賠也是同樣比照，預計5月將與罹難者家屬及傷者說明。

王國材表示，太魯閣號事故罹難者理賠確定比照普悠瑪號事故，每人預估理賠1570萬元，傷者的理賠也是同樣比照，預計5月將與罹難者家屬及傷者說明。（陳彩玲攝）

此外，衛福部賑災專戶自4月3日到4月15日募款截止，共收到35萬1249筆捐款，合計11億1119萬9595元；衛福部先前就對外宣布為每位罹難者家屬可領到1500萬元，還會資助罹難者、傷者子女及在學傷者教育至大學畢業；也就是罹難者家屬共可領到約3070萬元，金額破國內海陸空事故紀錄。

據台鐵初步規劃，罹難者確定可領賠償金250萬、特別濟助金280萬、慰問金10萬，共計540萬，另太魯閣號事故發生後，台鐵也已發給罹難者家屬10萬元慰問金及250萬元補償金，目前正簽辦280萬元濟助金作業中；而賑災專戶募款需經過與決議家屬代表開會後，才會公布最終捐款發放標準，目前金額均屬預估數字。

(中時新聞網)