76行者遺體美容修復團隊發言人王薇君，近日在臉書上接連替太魯閣號罹難者家屬發聲，昨（28日）再代發第三篇貼文，該篇是一名失去女兒的母親所撰，該名母親心碎的寫下，來回看著一張張支離破碎的遺體照片，罹難者就宛如被處以古代極刑凌遲般，肉體遭狠狠地片片削去，令她心痛欲絕。

該名母親說，事故當天接到電話，趕往殯儀館認屍，因事故罹難者受到強烈的撞擊，多數大體支離破碎且難以辨別，她得忍著不適與悲痛，看著一張張血肉模糊的照片，在裡頭尋找一點點女兒的身影，無奈看了三天，重複檢視著照片換來的只有心碎，根本認不出女兒。

該明母親透露，最後是透過DNA比對，才讓她認出了女兒；該名母親說，「我的寶貝，你破碎的遺體讓媽媽根本認不出是妳……那麼深的利刃割過，衣服也沒了，這個畫面的打擊對媽媽來說，是一輩子都無法忘記的痛。」

最終其女兒透過76行者遺體修復團隊的協助下，於本月11日完成修復，淚喊「我的寶貝女兒，妳好美」、「76行者幫妳的遺體修復好了……妳好美」、「其實他們也幫媽媽縫補了心痛和哀傷」等語，引人鼻酸。

(中時新聞網)