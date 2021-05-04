台鐵太魯閣號出軌事件已過了1個月，除了事件傷者、傷亡家屬外，第一時間進行搶救的軍警消與民間各界的救災等人員，都因此事件受到不同程度的衝擊，台灣阿德勒心理學會理事長駱怡如表示，災後心理重建刻不容緩，也是所有心理從業人員的使命，學會也針對已有明確需求的民眾提供3梯次（4月5日、10日、14日）支持團體，並篩選出高關懷對象提供轉介服務。

台灣阿德勒心理學會對社會的關懷以及助人工作的實踐，即時成立「災後創傷壓力自覺與緩解支持團體」專案小組密集討論，期待能以最立即、方便的形式提供民眾心理支持與資源，盼能協助社會大眾安頓身心，逐步面對人生的挑戰與傷痛。

學會表示，消息在社群網絡公告後，湧入近150名以上民眾報名參加；學會也號召了近30名志願服務的大學心理諮商系教授、諮商心理師、學校輔導老師與認證諮詢師，投入災後心理重建。

創會理事長楊瑞珠表示，台灣阿德勒心理學會在2016年創會之初，即透過視訊科技讓知識的學習無遠弗屆，經過多年的課程、團體帶領演練，讓學會培訓的助人者們同時具備了阿德勒心理學知能與資訊能力。

學會理事張倪綸亦說，專案小組透過視訊會議與分組功能，每組由1至2位諮商心理師，協同1名認證諮詢師合作帶領，讓民眾能以視訊、語音或文字的方式，好好地訴說事件對自己的衝擊，並由總督導楊瑞珠進行創傷後壓力症候群衛教，提供民眾自助資源。

(中時 )