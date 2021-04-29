台鐵又發生意外！台鐵4206次區間車昨（28）日晚間6點多從宜蘭開往花蓮的區間快車，行經冬山站時第8節車廂突然起火，台鐵緊急派員搶修，列車停靠新馬站時有台鐵人員緊急滅火，過程被民眾用手機錄影拍下。

據了解，該列區間快車已在蘇澳新站修復，檢查無礙後繼續行駛，並抵達終點站花蓮隨後折返。台鐵證實國家運輸安全調查委員會（運安會）29日上午已派員調查，了解事發原因，台鐵則配合調查中。

台鐵說明，昨(28)日4206次區間車第4車(EMC580) 於蘇新站發現鬆軔不良案,於新馬站經司機員應急處理後恢復正常行駛至花蓮站，立即折返回宜蘭站，目前由運安會調查中，台鐵局臺北機務段亦已派檢修人前往宜蘭站配合運安會及台鐵局運安處會勘檢查，初步檢查有防塵橡皮燒損情形。

車輛預定今晚回送台北機務段，將由運安會擇期會同台鐵局運安處再派員詳細調查分析原因。

台鐵表示已請各機務段持續加強車輛檢修作業，確保行車安全。

(旺報 )