月初的太魯閣出軌49死意外還不到一個月，今(24日)又再度發生撞翻越鐵軌工人事故，兩起事件都是因包商違規施工導致，對此新上任的交通部長王國材也緊急宣布，臨軌工程全面暫停，直到準備完成、安全無虞後才能復工。

台鐵發布新聞稿如下：

今(24)日臺鐵局宜蘭工務段武塔站月台提高工程發生施工人員違規侵入軌道受傷事件，顯示工地與施工管理尚有不足，臺鐵局決定自即日起，全部臨軌工程(事涉立即安全性者除外)全面停工，並進行各項改善措施以確保工地施工安全：

一、本次事故囿於廠商施工人員行車安全觀念薄弱，不遵守鐵路行車安全規範，臺鐵局將利用停工期間對廠商及本局人員進行「行車安全觀念講習」，並配合勞動部對臺鐵204件臨軌工程特檢之改善，辦理完成後始得一一復工。

二、本案武塔站係未派站員之招呼站，致廠商人員有可乘之機，於本局監督人員在南澳站申請保修尚未至武塔站時，違規提早施作，臺鐵局將檢討招呼站工程的監督作業規定，(例如於招呼站亦同時派遣監督人員)。

三、為落實招呼站臨軌作業執行面，將考量於招標規範中詳列相關施作規定，以及合理工期，以確保安全。

安全改革是當前臺鐵最重要的課題及工作，臺鐵會以武塔人員受傷案為戒，展現加速推動安全改革的決心。

(中時新聞網)