新冠肺炎AZ疫苗醫護人員接種率很低，台大新竹分院有醫師指主要是AZ疫苗有發生血栓的風險，一旦發生完全無藥可醫。中央19日開放有出國需求等民眾預約自費接種，新竹縣唯一可自費接種的是竹北市東元綜合醫院，有超過百人預約，21日開打首日的名額已滿。

台大新竹分院從事心血管疾病研究的楊姓醫師說，AZ疫苗的臨床實驗數據太少，預防新冠肺炎的效期時間，也還沒有獲得真正的科學驗證，在丹麥等歐盟國家發現施打AZ疫苗會發生血栓的風險後，已陸續宣布停打。

楊醫師指出，醫護人員大多知道AZ疫苗會有血栓副作用，自然沒有必要冒險施打當「白老鼠」，但台灣很奇怪，衛福部長陳時中及新竹市長林智堅等縣市首長412帶頭先打，用意是希望提高民眾的接種率。

楊醫師指出，雖然AZ出現腦部血栓的機率可能只有幾百萬分之一，但一旦發生會比中風還嚴重，完全無藥可醫！

楊醫師說，如果打AZ疫苗，政府能發給「疫苗護照」，不須要再做居家隔離，或許有出國需求的民眾，會願意承擔風險施打。

東元醫院表示，自費接種AZ疫苗收費包含掛號費200元、診察費338元，共538元，自費接種民眾須帶健保卡、身分證、居留證或護照等證件，預約當日接種前需完成量測體溫及血壓、醫師問診，經醫師評估適合才能進行接種。

東元醫院指出，若至預約接種日前1天中午12點，預約人數未達10人，將以簡訊通知及專人電話通知更改預約接種時間，若公司行號超過40人欲同日施打，可協助另外開診。另外，14天或28天內如有接種不活化疫苗或活性減毒疫苗，請暫緩接種AZ疫苗。

(中時 )