霧峰分局四德派出所員警，協助迷路的巫姓老翁找到弟媳婦。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

家住大里的74歲巫姓老翁，日前騎腳踏車外出，碰上難得的下雨天，全身濕透的他，又忘記回家的路，正焦急徬徨時，中市警局霧峰分局四德派出所員警，發現了他，憑著巫翁提供的四德北路唯一線索，帶著他挨家挨戶尋人，皇天不負苦心人，終尋得巫翁親人，助他返家。

目前全民最希望的天氣，應該就是下雨天了，日前難得遇到下雨天，一位老翁牽著腳踏車，狀似迷茫，他表示自己騎腳踏車外出，但已忘記自己要去哪裡，心神慌亂下也忘了自己家住何處。由於老翁身上沒帶身分證件，也沒帶手機，只說印象中自己住過四德北路，弟弟還住在那裡，但詳細地址已忘記，員警用人臉辨識系統一查發現老翁姓巫74歲，設籍於大里區塗城路。

由於當時下雨，氣溫17度，老翁又全身濕透，擔心老翁受涼感冒，立即用巡邏車載著老翁往四德北路，挨家挨戶詢問，最後終於在四德北路某民宅，找到老翁的黃姓弟媳婦。

老翁弟媳婦表示，老翁常騎腳踏車由大里區塗城路住處前往四德北路的弟弟住處，只是老翁因腦損記憶力衰退，常常會突然忘記如何前往四德北路，對於警方積極熱心的服務態度，感到非常溫馨，由衷感謝。

霧峰分局長陳家銘表示，警察身為人民保母，維護民眾生命、身體、財產、安全負有重大責任，呼籲家中如有失智或記性不好的年長者，可佩帶名牌或在衣服繡上姓名、家人電話，讓民眾或警方可即時聯繫協助返家。

(中時 )