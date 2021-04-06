1名居住在新竹縣竹東鎮70歲的邱姓老婦，5日晚間獨自騎乘機車不斷地在龍潭市區道路繞行，被熱心的民眾發現後帶至龍潭分局高平派出所報案，老婦到了派出所後仍無法表達自己身分及住所，疑有年邁失智情形，經員警查看其手機中通訊錄後，即撥打電話聯絡上友人，始確認老婦身分，事後並通知親友到派出將其平安帶返家。

經了解70歲的邱姓老婦到派出所後，神情焦急且情緒激動的直稱：「我肚子好餓想回家！」高平派出所警員林維紘及曹智瑋見老婦可能是因為體力耗盡，身體不停地顫抖，林維紘隨即自掏腰包購買晚餐及熱飲給老翁果腹，關懷照料安撫情緒後，老婦體力恢復即堅持要自己回家，警方考量夜晚天色昏暗且氣溫遽降，易生危險，經聯繫親友到場後才讓其返家。

邱姓老婦表示，自己一早就從遠在新竹縣竹東鎮家中騎著機車，要到桃園市的中壢區尋找友人，在短暫的拜訪友人後，再度騎上機車欲返家途中卻忘記了回家的路，一時緊張就這樣在中壢、平鎮、楊梅及龍潭等地區繞行，最後就這樣繞到了龍潭區，人生地不熟的她，眼看天色漸昏暗，在精疲力倦不知所措的情形下，幸好遇到熱心的民眾帶至派出所請求警方協助，才得以平安地返家。

事後家屬及友人遠從新竹趕赴派出所時，看見老婦平安且警方又細心照料著，不禁紅了眼眶，實在不敢相信老婦竟獨自騎車到桃園市，這樣迷路繞行可能騎了近百公里的路程，才會感到如此疲憊，非常感謝警方積極熱心協助，現場不斷地鞠躬道謝。

(中時 )