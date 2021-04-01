影片標題：蘆竹分局大竹派出所副所長陳昭諭受訪。（蘆竹分局提供／姜霏桃園傳真）

高齡86歲的林姓伯伯昨日下午騎乘電動四輪代步車載著妻子兜風，一路上有說有笑，沒想到最後竟然迷了路，車輛停在路旁不知所措。所幸有熱心民眾發現向警方報案，員警到場後，不僅將兩人帶回派出所休息，還很貼心的將該輛電動四輪代步車代駕回派出所。

林老夫婦是在午後外出，在蘆竹區大新路段附近繞了老半天，最後迷途，而於14時30分為熱心民眾所發現。蘆竹分局大竹派出所獲報後趕往現場，但由於該輛電動四輪代步車電量經不起承載兩人重量加倍消耗，電容量已驅近於零，警員只好請老夫婦坐上巡邏車，自己則將電動四輪代步車代駕回派出所，最後在副所長陳昭諭的耐心陪伴及查詢後，才查知家屬聯絡電話，並且通知前來帶回。

蘆竹分局呼籲，家中如有年長者，請多加留心注意其行動，建議可向各地區公所申請配戴愛心手環，或是將其姓名及聯絡方式縫繡於衣物上，俾利識別聯絡，讓迷途者能在最快時間內回到溫暖的家。

(中時 )