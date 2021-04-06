台鐵太魯閣號408車次2日撞上工程車，釀成50人死亡慘劇，讓許多民眾對坐火車感到害怕，一名網友日前在網路上發問，台灣最恐怖的交通工具是否就是遊覽車跟火車，覺得自己開車反而安全，慘遭網友以數據打臉，光是去年台灣就有2968人死於道路交通事故，「開車沒比較安全」。

一名網友5日在PTT發文，表示台鐵太魯閣號出軌事故，以及3月16日蘇花公路發生遊覽車撞山壁的6死慘劇，讓他對大眾交通運輸工具非常不安，覺得自己開車還比較安全，「所以我都不搭遊覽車、不搭火車，出門一定搭高鐵，東部就自己開車，起碼相對比較安全，大家覺得呢？」

然而文一PO出後，大家的看法不一，有人認為汽機車才是最危險的交通工具，網友說「車禍天天有，大眾工具只是偶爾案例」、「台灣一年道路交通事故死亡人數約3千人上下，哪有比較安全」、「我覺得火車很安全，這次是缺德人為事故」、「最危險的是汽車，尤其是行駛高速公路，被大車夾殺機率還遠高於搭火車事故率」、「去年台灣有2968人死於車禍，開車沒比較安全」。

但也有人表示，台灣的大車、遊覽車都很恐怖，尤其是走蘇花的時候，「火車算是安全的啦，遊覽車最怕搭低價團」、「遊覽車一堆拼裝車，真的超恐怖」、「推你，寧願自己開車」、「推原裝遊覽車，拼裝車根本扯，也不敢處理」。

(中時新聞網)